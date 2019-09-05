Владимир, 5 сентября 2019, 19:18 — REGNUM Владимирская область вошла в число 10 регионов России, выполнивших показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 год. Об этом во время селекторного совещания сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.
Для Владимирской области в 2019 году была поставлена задача расселить 90 человек из жилых помещений площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Регион для этих целей вместе с федеральными средствами использовал региональное финансирование.