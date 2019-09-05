Владимир, , 19:18 — REGNUM Владимирская область вошла в число 10 регионов России, выполнивших показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 год. Об этом во время селекторного совещания сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

«Липецкая область, Башкортостан, Алтайский край, Владимирская, Воронежская, Московская, Ростовская, Тюменская, Челябинская области и Ненецкий автономный округ — это те регионы, где целевые показатели 2019 года выполнили уже сейчас досрочно», — отметил замминистра.

Для Владимирской области в 2019 году была поставлена задача расселить 90 человек из жилых помещений площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Регион для этих целей вместе с федеральными средствами использовал региональное финансирование.