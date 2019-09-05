Чебоксары, 5 сентября 2019, 19:12 — REGNUM В Чувашии сегодня, 5 сентября, отметили 90-летие со дня рождения космонавта № 3, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Празднование прошло в селе Шоршелы — на малой Родине летчика-космонавта. При этом в преддверии этой значимой даты не было широкого анонсирования и складывается ощущение, что праздник проходил на достойной уровне только в небольшом «звёздном» селе Шоршелы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Официально отмечается, что почтит память героя-космонавта приехали в республику дочь Андрияна Николаева Елена Терешкова, Герой Советского Союза Александр Баландин, Герои России Олег Артемьев, Андрей Борисенко, Павел Виноградов, Николай Гаврилов.
В Шоршелах прошёл торжественный митинг, награждение победителей интернет-викторины «90 вопросов к 90-летию» и этапа квест-игры «Тропинкой Андрияна». Почётные гости посетили «палатки отрядов юных космонавтов Чувашской Республики, где были поставлены макеты «летающих аппаратов», изготовленные школьниками, пообщались с радиолюбителями», говорится в сообщении. В часовне, где похоронен Андриян Николаев, состоялось возложение цветов.
На этом перечень официальных юбилейных мероприятий исчерпывается.
Положение спасали сами космонавты. Со знаменательной датой жителей Чувашии с борта орбитальной Международной космической станции поздравили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, отметив, что «сегодня в России особый день».
Отметим, что в этом году имя Андрияна Николаева было присвоено аэропорту города Чебоксары.