Нязепетровск, Челябинская область, , 19:10 — REGNUM В Нязепетровске Челябинской области после капитального ремонта торжественно открылось основное здание средней школы №1. Теперь ученики могут учиться в одну смену.

Эта школа является самой крупной в Нязепетровском районе. Здесь обучаются 624 человека и в штате находятся 12 педагогов. Основное здание ещё несколько лет назад выглядело будто после бомбёжки. К новому учебному году её капитально отремонтировали, а также благоустроили пришкольную территорию.

Школа № 1 — это наиболее крупное образовательное учреждение Нязепетровского муниципального района, расположенное в центре города. В штате состоит 42 педагога. Количество учащихся — 624.

Здание школы состоит из трёх этажей и насчитывает несколько корпусов и пристройй. Было построено в 1955 году. А в 1999-м разработали программу её реконструкции. В ссоответствии с планами в 2004-м ввели в действие толовую и спортзал, а в 2011-го — учебный корпус с тёплым переходом. Третий этап работ был завершён уже к 1 сентября 2019 года. Здание, в котором не было капремонта с 1955 года, отремонтировали.

«Этого дня мы ждали больше 40 лет. И наконец сегодня реконструкция школы завершена», — сказал на торжественной линейке глава Нязепетровского района Валерий Селиванов.