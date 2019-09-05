Вильнюс, , 19:02 — REGNUM Литва возглавила рейтинг европейских стран с наибольшим потреблением алкоголя на душу населения, сообщается 5 сентября в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Из 30 самых пьющих государств Европы лидером стала Литва, жители которой выпивают 15 литров чистого спирта на человека в год.

Второе место досталось Чехии, а замыкает тройку «лидеров» Германия.

В пресс-релизе отмечается, что на каждого жителя Европейского союза, включая стариков и детей, в неделю приходится более 1,5 литров вина.

Всемирная организация здравоохранения считает такой уровень потребления алкоголя вредным для здоровья.

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