Нижний Новгород, , 18:58 — REGNUM Священнослужители стали помогать нижегородским судебным приставам в процессе взыскания алиментов с должников. Об этом сообщил глава регионального Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Леонид Морковкин.

По его словам, в текущем году в рейдах по проверке имущественного положения должников участвовали лишь православные священники, в дальнейшем планируется привлекать к этой работе священнослужителей других конфессий, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Морковин добавил, что после общения с представителями духовенства должники «трудоустраивались и начинали регулярные выплаты в пользу детей».

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее один из задолжавших алименты в пользу малолетней дочери и уклонист от обязательных работ получил 6 суток административного ареста. Общая сумма долга составила почти полмиллиона рублей.