с. Рычково, , 18:51 — REGNUM В сере Рычково Курганской области основная школа открылась после капитального ремонта. Первый звонок прозвенел для более 70 учащихся с первого по девятый классы, из которых десять являются первоклассниками.

В этой школе обучаются дети и подростки из Рычково и ещё пяти окрестных населённых пунктов. Из областного бюджета на капитальный ремонт выделили более 20 млн рублей. На эти средства заменили двери и полы в классах, коридорах, отремонтировали столовую, отремонтировали системы отопления, канализации и т.д. Также преобразилась пришкольная территория. Площадка возле здания заасфальтирована. Кроме того, в сентябре будет окончен ремонт спортзала.

Первый учебный день здесь стал особенным. Поздравить школьников, их родителей, а также педагогов приехали главный федеральный инспектор по Зауралью Артём Пушкин, Глава Белозерского района Сергей Зяблов, а также глава отдела образования администрации Белозерского района Наталья Носова. Впереди очередной учебный год. уже в обновлённой школе.