Новосибирск, , 18:46 — REGNUM В Новосибирской области прокуратура внесла главе Колыванского района представление — из-за несоответствия автомобильной дороги общего пользования нормативным требованиям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в ведомстве, после сюжета в местных СМИ и обращения жителей д. Красный Яр, была назначена проверка исполнения законодательства о содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Колыванского района.

Были выявлены нарушения: чиновники администрации до сих пор не приняли меры, чтобы привести дорогу — «36 км «Н-1107 — Черный Мыс» — в соответствии с нормативными требованиями. А также «допустили волокиту» при разработке проектно-сметной документации по её капитальному.