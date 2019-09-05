Нижний Новгород, , 18:40 — REGNUM На территориях Арзамасского, Дальнеконстантиновского и Вадского районов, а также городского окурга Перевозский сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

До этого были выполнены специальные мероприятия для ликвидации очага заболевания на указанных территориях. Карантин отменяется со 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении очага АЧС в Вадском районе стало известно 12 июля. С 15 июля на территории района действует карантин. У дикого кабана, добытого на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества, лабораторно выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.