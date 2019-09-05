Ставрополь, , 18:28 — REGNUM В Ставропольский край в скором времени прибудут около 100 единиц автотранспорта для систем здравоохранения и образования. Автотранспорт пополнит автопарк школьных автобусов и машин скорой помощи, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе главы региона.

Машины будут распределены по муниципалитетам. Всего по федеральной программе обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в субъектах РФ на Ставрополье поступят 70 школьных автобусов вместимостью до 24 человек и 29 машин скорой помощи класса В и С.

Стоит отметить, что в рамках программы обеспечения автотранспортом в субъекты РФ будет направлено более 1550 автомобилей скорой помощи и более 2450 школьных автобусов. На эти цели из бюджета РФ будет выделено порядка 10 млрд рублей.