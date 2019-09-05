Оренбург, , 18:21 — REGNUM Бывший глава Управления капитального строительства Оренбурга Андрей Стрельников стал обвиняемым по делу о некачественном ремонте спуска к реке Урал. Ему вменили превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, 22 августа 2017 года он в лице учреждения и строительная компания ООО «СКИБ» по итогом торгов заключили муниципальный контракт на ремонт спуска на сумму больше 40 млн рублей. Оказалось. что работы были выполнены с нарушениями и не соответствуют документации. Следователи полагают, что Стрельников знал о нарушениях, но не принял мер по осуществлению технического контроля и в октябре-декабре подписал акты приёмки выполненных работ.

Подрядчик получил более 40 млн рублей.

Стрельников на основании ст. 51 Конституции России не стал давать показания. По ч. 1 ст. 286 УК России ему грозит до четырёх лет колонии. Следователи выясняют обстоятельства преступления и круг причастных к этому лиц.

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