Калининград, , 18:13 — REGNUM В рамках нацпроекта «Демография» в Калининградской области главам муниципалитетов сегодня, 5 сентября, вручены ключи от первых шести микроавтобусов, которые предназначены для нужд граждан старше 65 лет, проживающих в отдалённых сельских районах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Транспортные средства переданы Гурьевскому, Багратионовскому, Зеленоградскому, Правдинскому, Славскому и Черняховскому городским округам. Это самые крупные муниципальные образования российского эксклава. Ключи вручил губернатор области Антон Алиханов.

Микроавтобусы будут использоваться для доставки граждан в медучреждения региона для прохождения различных профилактических процедур. Все транспортные средства оборудованы подъемниками для перевозки маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников.