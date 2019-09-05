Ханты-Мансийск, , 18:03 — REGNUM В Югре ежемесячное пособие на содержание усыновлённых детей решено заменить единовременной выплатой. Правительство ХМАО 5 сентября одобрило внесение изменений в окружной закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

А именно, ежемесячную выплату усыновителям, предусмотренную на содержание усыновленных (удочеренных) детей, решено заменить единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей на каждого ребёнка, и 350 тысяч рублей на каждого усыновленного (удочерённого) ребёнка-инвалида.

Подчёркивается, что данное решение было принято по инициативе участников VI регионального форума замещающих родителей и поддержано жителями округа, принявшими участие в онлайн-голосовании.

Проект закона направлен на рассмотрение в думу Югры.