Сургут, Югра, , 17:40 — REGNUM В Югре срывается реализация проекта первого в регионе Центра помощи бездомным животным, который реализует общественная организация «Дай лапу». Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Уличные котята

Проект воплощается на благотворительные средства и грант президента России в экономической столице Югры — Сургуте. Длительными были переговоры с местными властями о выделении земли под приют. Когда участок был предоставлен, оказалось, что он не отмежёван. Это препятствие активисты преодолели за собственный счёт. Потом выяснилось, что в границах выделенного муниципалитетом участка находятся незаконные строения. И этот барьер был преодолён. Но если строения после ряда длительных и хлопотных процедур можно снести, то с двумя огромными канавами общественники справиться не могут, так как они служат водоотводом для смежных земельных участков, занятых предприятиями. Данная проблема общественникам не под силу, ибо решается не за деньги, а росчерком властного пера. При этом, по словам активистов, их футболят из одного кабинета в другой.

После обращения к членам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в мэрии Сургута пообещали исключить канавы из арендного участка земли.

«Канавы на учёте нигде не значатся. Поэтому, когда участок передавали зоозащитникам, про них не было соответствующей информации. Для решения проблемы прорабатываем варианты изменения границ земельного участка», — сообщил сургутским журналистам заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

Посетив данный участок, депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко выяснил, что здесь необходима дополнительная отсыпка и помощь в специальной технике для выравнивания.

«Считаю, что общественным организациям, которые работают на улучшение социального климата в городе, необходимо давать земельные участки на безвозмездной основе», — отметил сургутский депутат.

Парламентарий подытожил, что общественная организация «Дай лапу» реализует полезный для общества проект, который решит проблему безнадзорных животных, требуя лишь от властей административного содействия. И этого добивается с огромным трудом.