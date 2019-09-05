Сургут, Югра, 5 сентября 2019, 17:40 — REGNUM В Югре срывается реализация проекта первого в регионе Центра помощи бездомным животным, который реализует общественная организация «Дай лапу». Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».
Проект воплощается на благотворительные средства и грант президента России в экономической столице Югры — Сургуте. Длительными были переговоры с местными властями о выделении земли под приют. Когда участок был предоставлен, оказалось, что он не отмежёван. Это препятствие активисты преодолели за собственный счёт. Потом выяснилось, что в границах выделенного муниципалитетом участка находятся незаконные строения. И этот барьер был преодолён. Но если строения после ряда длительных и хлопотных процедур можно снести, то с двумя огромными канавами общественники справиться не могут, так как они служат водоотводом для смежных земельных участков, занятых предприятиями. Данная проблема общественникам не под силу, ибо решается не за деньги, а росчерком властного пера. При этом, по словам активистов, их футболят из одного кабинета в другой.
После обращения к членам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в мэрии Сургута пообещали исключить канавы из арендного участка земли.
Посетив данный участок, депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко выяснил, что здесь необходима дополнительная отсыпка и помощь в специальной технике для выравнивания.
Парламентарий подытожил, что общественная организация «Дай лапу» реализует полезный для общества проект, который решит проблему безнадзорных животных, требуя лишь от властей административного содействия. И этого добивается с огромным трудом.