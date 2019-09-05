Псков, , 16:59 — REGNUM Координационный совет градозащитных организаций России требует «ввести в правовое поле реставрацию стен и башен Псковского кремля, которая ведётся сейчас по методике гипотетической реконструкции». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в заявлении «В защиту исторического Пскова» на сайте общественного движения «Архнадзор».

Плоская башня Псковского кремля после реконструкции Ольга Ларина © ИА REGNUM

С заявлением градозащитники выступили по итогам VII Съезда градозащитных организаций России, прошедшего в Пскове 20−21 апреля 2019 года, в ходе которого «на месте убедились в существовании новой застройки, агрессивно вторгающейся в историческую среду и панорамы Пскова».

В тексте заявления есть фото процесса реставрации так называемого"Варлаамовского угла» — северной части Окольного города, включающего в себя три башни (Варлаамскую наугольную, Плоскую и Высокую), а также участок прясла крепостной стены. Реставрационные работы здесь начались летом 2017 года и завершились в июне 2019 года.

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Варлаамская башня Псковского кремля после реконструкции Ольга Ларина © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отреставрированных башнях намеревались разместить музейные экспозиции, а по пряслу стены проложить пешеходный маршрут.

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