Мурманск, , 16:56 — REGNUM Полиция Мурманска проводит проверку по факту осквернения военного мемориала в Росляково, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для проверки стало опубликованное в сети видео, на котором видно, как дети разрисовывают военный мемориал баллончиком.

«Это не пьяные маргиналы, это не «залётные» хулиганы — это подрастающее поколение росляковцев, которые маме с папой на «голубом глазу» рассказывают, как их «забижают» взрослые дядьки и тётьки, ну… СОВЕРШЕННО НАПРАСНО… Это плохие дядьки и тётьки зря делают замечания. Они же самые замечательные и послушные… Это наше будущее… Только лично я не хотела бы ТАКОЕ будущее… Родители, будьте добры, объясните своим любимым чадам, что это вандализм», — таким комментарием сопроводила опубликовавшая видео мурманчанка Ольга Максименко.

Многие пользователи сочли действия подростков возмутительными, но некоторые не увидели в произошедшем ничего удивительного:

«Они (дети — ред.) живут в другой «реальности» и с другими ценностями, которые диктует время и общество. В семьях больше нет ветеранов, то есть их единицы. Нет более того культа, как в СССР. Есть надписи на немецких машинах: можем повторить!» — написал один из пользователей «ВКонтакте».