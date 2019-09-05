Липецк, , 16:50 — REGNUM В Липецкой области в первом полугодии 2019 было зарегистрировано 24 сообщения о противоправных деяниях в области ЖКХ. Об этом зампрокурора Липецкой области Юрий Кожемякин рассказал на координационном совещании руководителей правоохранительного блока региона.

После обращений граждан было принято семь решений о возбуждении уголовного дела, в том числе они касались подделки протоколов общих собраний жильцов, чтобы выбрать за них способ управления или заменить руководство.

Большая часть обращений липчан была связан с необоснованным начислением платы за коммунальные услуги, завышением тарифов, нецелевым использованием денежных средств для капитального ремонта жилого фонда. Четверть из них подтвердилась после прокурорских проверок.

При этом, по словам зампрокурора, преступность в этой сфере не всегда удаётся выявить. Дела возбуждаются только после обращений граждан или проверок ведомства, и зачастую сообщения поступают слишком поздно, что приводит к утрате доказательственной базы и невозможности ее восстановления.