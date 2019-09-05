Псков, , 16:38 — REGNUM Координационный совет градозащитных организаций России считает необходимым разработку нового проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монумент «Ледовое побоище» — это уникальный монумент, расположенный на горе Соколиха под Псковом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в заявлении «В защиту исторического Пскова» на сайте общественного движения «Архнадзор».

Новый документ, по мнению градозащитников, необходим «для сохранения природного и культурного ландшафта, с учётом визуального взаимодействия между объектами культурного наследия исторического поселения «Город Псков» и объектами, расположенными вне его границ».

Градозащитники напоминают, что зоны охраны монумента «Ледовое побоище» были разработаны по заказу и в интересах застройщика и утверждены Псковским областным собранием депутатов 11 июля 2017 года, вопреки мнению региональных отделений Союза архитекторов России и ВООПИиК.

«Из границ поселения произвольно исключены территории, исторически относившиеся к городу Пскову, подлежащие сохранению и защите от необоснованных градостроительных решений в интересах застройщиков», — отмечается в заявлении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, против того, чтобы жилая застройка Пскова приближалась к «Ледовому побоищу» в 2017 году выступило только четверо депутатов. При этом депутат Лев Шлосберг («Яблоко») заявлял, что уже сейчас «с горы Соколиха видны все градостроительные ошибки, совершенные в Пскове от жадности и коррупции».

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