Цхинвал, , 16:34 — REGNUM Мемориальный комплекс защитникам Южной Осетии, павшим в ходе грузино-осетинского конфликта начиная с 1989 года и заканчивая боевыми действиями в августе 2008 года, строится рядом с Национальным музеем Туганова в Цхинвале. Памятник будет отлит из бронзы по проекту скульпторов из Северной Осетии. Об этом сообщает 5 августа ИА «Рес».

По словам директора строительной организации «Гарант Групп» Александра Березнева, монумент будет представлять собой конструкцию высотой 6 метров и длиной 30 метров. На постаменте с барельефами будут представлены скульптуры осетинского и российского солдата, олицетворяющие всех павших осетинских солдат, миротворцев и ополченцев.

Строительная компания также занимается благоустройством и озеленением прилегающей территории. Общая площадь будущего комплекса составит около 7,2 тыс. кв. метров. Работы ведутся на российские средства в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018−2019 годы.