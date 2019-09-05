Грозный, , 16:30 — REGNUM В Чечне обнаружены 250-килограммовая авиабомба и реактивный снаряд залпового огня. Об опасных находках сообщили в спасательное ведомство жители Грозненского и Ачхой-Мартановского районов. В районы обнаружения взрывоопасных предметов, пролежавших в земле более 20 лет, прибыли саперы Донского спасательного центра МЧС России, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе республиканского управления МЧС.

По словам начальника управления Руслана Яхьяева, специалисты центра с помощью специальной техники транспортировали авибомбу и снаряд на полигон и уничтожили. В результате операции никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Чечне были обнаружены три авиационные бомбы в Гудермесском, Курчалоевском и Урус-Мартановском районах. Их также уничтожили прибывшие на место сотрудники Донского спасательного центра МЧС России.

Напомним в Чечне и Ингушетии с 2012 года ведется разминирование территорий. За это время было обнаружено уже около 35 тыс. неразорвавшихся мин и снарядов.

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