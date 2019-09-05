Челябинск, , 16:19 — REGNUM В Челябинске завершено расследование уголовного дела против учредителя ООО «Речелстрой» Андрея Пязока и бывшего гендиректора Сергея Вегельмана. Их обвиняют в причинении гражданам имущественного ущерба путём обмана либо злоупотребления доверием и в привлечении средств населения с нарушением законодательства о долевом строительстве, сообщает областное управление СКР.

В 2014—2017 годах больше 617 млн рублей, собранных с граждан, было направлено на цели, которые не связаны со строительством жилья. В итоге им не удалось целиком выполнить свои обязательства по строительству жилья в микрорайоне «Чурилово Lake City».

Потерпевшими признаны более 1500 человек. В ходе следствия более 197 млн рублей гражданам возместили. Имущество обвиняемых в сумме больше 53 млн рублей арестовано.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году дольщики смогли дойти до президента России Владимира Путина. В ноябре он сам позвонил активистам. После этого их пригласили к губернатору Борису Дубровскому и занялись проблемой. Часть домов достроила компания «Западный луч». Однако пока проблема до конца не решена.