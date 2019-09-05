Рязань, 5 сентября 2019, 16:18 — REGNUM Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков предложил уйти в отставку начальнику управления образования администрации Рязани Алексею Зимину. Рекомендация прозвучала 5 сентября на совещании с директорами образовательных учреждений в городской школе № 43. Поводом для предложения стало плохое состояние школ областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
О недостатках, выявленных в школах, вице-губернатор доложил ранее главе региона Николаю Любимову. Руководители приехали на встречу для личного разговора с директорами и учителями. Видеотрансляцию опубликовали на официальной странице губернатора Рязанской области в социальной сети.