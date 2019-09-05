Симферополь, 5 сентября 2019, 16:16 — REGNUM В 2019 году в Крыму реализовано больше 30 значимых фестивальных проектов и проведено более 600 культурных акций. Об этом 5 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
По его словам, более 450 мероприятий было проведено в сфере кинематографа, а их зрительская аудитория превысила 27 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, шоу фейерверков на крымском фестивале «Таврида-Арт» закончилось пожаром из-за возгорания травы.
Подробности: Крымский фестиваль «Таврида-Арт» закрыли с фейерверком и пожаром