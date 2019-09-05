Симферополь, , 16:16 — REGNUM В 2019 году в Крыму реализовано больше 30 значимых фестивальных проектов и проведено более 600 культурных акций. Об этом 5 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«С начала года республиканскими театрами и филармонией осуществлено около 40 премьерных постановок, активно ведется гастрольная деятельность. Более полумиллиона человек посетили учреждения искусств», — отметил Аксёнов.

По его словам, более 450 мероприятий было проведено в сфере кинематографа, а их зрительская аудитория превысила 27 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, шоу фейерверков на крымском фестивале «Таврида-Арт» закончилось пожаром из-за возгорания травы.

Подробности: Крымский фестиваль «Таврида-Арт» закрыли с фейерверком и пожаром