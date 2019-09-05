Псков, , 16:12 — REGNUM Координационный совет градозащитных организаций России выступил с заявлением «В защиту исторического Пскова», в котором выражает обеспокоенность состоянием историко-культурного наследия города и отсутствием в нём ответственной градостроительной политики. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявление опубликовано на сайте общественного движения «Архнадзор».

В нём отмечается, что в ходе VII Съезда градозащитных организаций России, прошедшего в Пскове 20−21 апреля 2019 года, градозащитники «на месте убедились в существовании новой застройки, агрессивно вторгающейся в историческую среду и панорамы Пскова».

По мнению «Архнадзора», огромный ущерб историческому ландшафту города нанесли так называемая «Золотая набережная» напротив Псковского кремля (речь идёт о застройке правого берега реки Псковы, на участке Советской набережной); строительство 10-этажного жилого дома, двукратно превысившего установленный высотный регламент (17 метров) близ Покровского комплексаXV-XVI вв., а также строительство гостиницы в «Покровском углу», в непосредственной близости от объектов культурного наследия федерального значения — Покровской башни и крепостной стены Окольного города.

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По мнению градозащитников, ситуация усугубляется появлением ещё одного сооружения у подножия Петровского бастиона.

Также «Архнадзор» обеспокоен многоэтажной застройкой прибрежной зоны левого берега реки Великой, в том числе строительством многоэтажного жилого дома на Ольгинской набережной, рядом с Домом Батова (объектом культурного наследия федерального значения) и строительством 16-этажных жилых домов по улице Ижорского Батальона и в районе Овсище, которые «внедрились в исторические панорамы реки Великой и Псковского кремля».

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Градозащитники считают, что в Пскове необходимо возобновить работу постоянно действующего консультативного и совещательного органа — градостроительного совета при администрации Пскова, с которым обсуждать все планы по реставрации и реконструкции объектов, а также по строительству общественных и жилых зданий в городе.

Отметим, что с начала августа 2019 года в Пскове приступил к работе новый главный архитектор — это Сергей Кондратьев, который ранее был главным архитектором Брянской области.