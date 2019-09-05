Симферополь, 5 сентября 2019, 16:09 — REGNUM Одним из ключевых факторов развития детского туризма в Крыму является то, что дети могут бесплатно посещать музеи полуострова. Об этом 5 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2019 года музеи в музеях российского полуострова побывало более 2,6 млн человек.
Подробности: За 9 месяцев в музеях Крыма побывало более 2,6 млн посетителей.
Читайте ранее в этом сюжете: Более полумиллиона детей посетили крымские музеи – глава республики