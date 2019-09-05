Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM Сквер за Оперным театром в Екатеринбурге, который так и не успели отремонтировать ко Дню города, сдадут через полтора месяца. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов, сообщает 66.ру.

По словам чиновника, переходный контракт с подрядчиком заканчивается в конце октября. Бубнов выразил надежду, что работы выполнят в срок.

Вице-мэр отметил, что в последнее время исполнитель ускорился, что стало наглядно видно. Это чиновник связал со своим визитом на площадку сквера три недели назад, когда Бубнов эмоционально потребовал от подрядчика увеличить скорость работ.

Напомним, из-за задержек парадная площадка перед Оперным театром не будет сдана в срок. Чтобы попасть в театр на открытие сезона 8 сентября, зрителям придётся пройти по временной дорожке.

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