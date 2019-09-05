Самара, , 16:01 — REGNUM Самарский Политех и Средне-Поволжское управление Ростехнадзора подписали соглашение, которое позволит осуществлять подготовку специалистов для надзорного ведомства и восполнить нехватку профессионалов. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба вуза.

«Мы совместно с Политехом будем готовить будущих специалистов и в производственных, и в надзорных областях, где, очевидно, сегодня не хватает профессионалов», — сказала руководитель регионального управления Ростехнадзора Ирина Панфилова.

В свою очередь ректор университета Дмитрий Быков отметил, что существует несколько задач, над которыми стороны работают совместно не первый год. «Вуз, в частности, выступает экспертной организацией для надзорного ведомства», — сказал он.

Отмечается, что подписав соглашение, стороны обязались нести ответственность за его реализацию, и в ближайшее время начать серию образовательных мероприятий для учащихся опорного вуза.