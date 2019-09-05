Уфа, , 16:01 — REGNUM Сельская врачебная амбулатория модульного типа (СВА) открылась в деревне Усть-Аяз Дуванского района Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Амбулатория принимает 500 жителей из четырех деревень Аяз, Югуз, Заимка и Матавла.

По словам чиновников, радиус обслуживания СВА — 15 км, а расстояние до центральной районной больницы 118 км.

Ранее, амбулатория работала в селе Заимка, но поскольку этот населенный пункт находится Аскинским районом, то добираться до него жителям других деревень было затруднительно. Кроме того, старое здание 1982 года постройки с печным отоплением нуждалось в капитальном ремонте.

По словам чиновников, новая амбулатория в деревне Усть-Аяз построена по современным стандартам и отвечает всем санитарно — эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

В здании находится аптека, кабинет приема пациентов и процедурный кабинет, помещение для хранения лекарств и комната для медицинского персонала, хозблок. В здание проведено отопление, водоснабжение и водоотведение, пандус для маломобильных граждан.