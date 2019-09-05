Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Скандал вокруг испанского оперного певца Пласидо Доминго набирает обороты. Так, обвинения в сексуальных домогательствах тенору выдвинули ещё 11 женщин. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщило агентство Associated Press.

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О неподобающем поведении Доминго рассказала американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая работала с известным тенором в Вашингтонской национальной опере в 1999—2000 годах. По её словам, она надеялась, что интерес к ней со стороны оперного певца чисто профессиональный. Однако однажды вечером он очень сильно схватил её за грудь, чем причинил боль.

Остальные «жертвы» сексуальных домогательств Пласидо Доминго пожелали не разглашать своих имён.

Добавим, что пресс-секретарь оперного певца обвинила издание АР в ведении «неэтичной кампании» против тенора, отметив, что новые утверждения «пронизаны несоответствиями и, как и в первой истории»,

«В связи с продолжающимся расследованием мы не будем комментировать конкретные детали», — заявила пресс-секретарь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа известный оперный тенор Пласидо Доминго был обвинён в сексуальных домогательствах. Такие обвинения в адрес 78-летнего певца выдвинули восемь певиц и танцовщица. Женщины утверждают, что тенор проявлял к ним навязчивое внимание, в частности, пытался поцеловать или залезть под юбку. Инциденты якобы происходили с конца 1980-х годов. Сам певец признался, что огорчён обвинениями 30-летней давности, и заявил, что имел интимные контакты лишь по взаимному согласию.

Оперный театр Лос-Анджелеса начал собственное расследование из-за обвинений в харрасменте своего генерального директора — знаменитого тенора Пласидо Доминго. В театре рассчитывают на «тщательное и независимое расследование» и наняли для разбирательства юриста Дебру Вонг Янг, которая в 2002—2006 годах была прокурором центрального округа Калифорнии.

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