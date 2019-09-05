Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM На работы по проектированию второй линии метро в Екатеринбурге пока ничего не потратили, невзирая на выделенные деньги. Об этом сообщает «Новый день».

В ходе отчёта перед бюджетной комиссией гордумы глава городского департамента финансов Анна Турунцева заявила, что выделенная сумма в 250 млн рублей на развитие метро так и не была потрачена. Оказалось, что расчёт с компанией-проектировщиком будет произведён лишь в четвёртом квартале 2019 года.

Чиновница заверила депутатов, что мэрия успеет потратить деньги на запланированные расходы.

Напомним, в 2019 году из бюджета Екатеринбурга выделили 250 млн рублей на проектирование второй ветки метро. Однако без федеральных денег строителям не обойтись — до 2023 году городу потребуется 73 млрд 750 млн рублей, чтобы новая линия всё-таки была построена.

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