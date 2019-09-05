Магас, , 15:53 — REGNUM Число желающих поучаствовать в кадровом проекте «Ингушетия. Курс на обновление» превысило 2 тыс человек. Такие данные приводит пресс-служба главы региона. Об интересе к конкурсу свидетельствует активность потенциальных участников: такое число претендентов на участие в нем было получено всего за три дня с момента объявления кадрового конкурса.

Обширна также география участников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ингушетии. Более 10% зарегистрировавшихся для участия в конкурсе предоставили уже свои анкеты, что являлось условием для выполнения первой оценочной методики. Кроме анкет, претенденты должны будут предоставить рекомендации и видео-презентации. Заявки на участие будут приниматься до 22 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Ингушетия. Курс на обновление» объявил в начале сентября врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Кадровый конкурс призван выявить потенциал управленцев, которые впоследствии займут руководящие посты в органах власти республики.