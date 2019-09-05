Белгород, , 15:49 — REGNUM Белгородская область получит 16 машин скорой помощи и 26 школьных автобусов до конца 2019 года. Распоряжение о выделении транспортных средств для субъектов России подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На покупку транспорта для социальных нужд из резервного фонда Правительства выделили 10 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов определены пять крупнейших российских производителей — ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, КАВЗ и «Форд Соллерс Елабуга». Медицинские автомобили в регион поставят с различным типом трансмиссии. Семь школьных автобусов предназначены для перевозки 10−12 человек и 19 автобусов рассчитаны на 21−24 человека.

Всего субъекты России в 2019 году получат 2 451 школьных автобуса и 1 549 машин скорой помощи.