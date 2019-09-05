Москва, 5 сентября 2019, 15:48 — REGNUM В предложении главы Сбербанка Германа Грефа отменить экзамены есть разумное зерно. В данном случае необходимо обратить внимание на проблему, которую он пытается решить. Зацикленность на оценке как самоцели негативно влияет на школьников, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.ю.н Алексей Моисеев, комментируя предложение Грефа.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ-2019 заявил, что в России необходимо отказаться от классической системы экзаменов в школах.
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