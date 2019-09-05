Москва, , 15:48 — REGNUM В предложении главы Сбербанка Германа Грефа отменить экзамены есть разумное зерно. В данном случае необходимо обратить внимание на проблему, которую он пытается решить. Зацикленность на оценке как самоцели негативно влияет на школьников, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.ю.н Алексей Моисеев, комментируя предложение Грефа.

«Именно по этой причине многие отличники не могут реализоваться во взрослой жизни. Это порождает миф о том, что троечники успешнее, что не совсем верно. Проблема ведь глубже.

Оценивание встречается повсеместно — планы по выдачам кредитов, количестве продаж, расследованных дел. И это порождает тоже стресс, но уже взрослого населения.

Проблему оценки в учебе возможно решить только при условии создания адекватных стимулов.

Таковыми могут служить стажировки, гранты для талантливой молодёжи, более тесное сотрудничество вузов и крупных компаний со школами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ-2019 заявил, что в России необходимо отказаться от классической системы экзаменов в школах.

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