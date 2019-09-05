Сыктывкар, , 15:47 — REGNUM Республика Коми может в скором времени статься без лесоохраны. Низкая зарплата в отрасли только усугубляет ситуацию.

Сегодня вопросами охраны леса в республике занимаются 33 сотрудника минприроды и 933 сотрудника лесничеств, менее половины из которых — государственные инспекторы лесоохраны.

Всего в республике 36 270,3 тысячи гектаров лесных угодий. При нормативе не более 50 тысяч на одного специалиста количество таких инспекторов в Коми должно составлять не менее 725. Реальное количество штатных единиц инспекторов в республике — 519. Фактически должности занимают — лишь 440 человек.

«Привлечению молодежи в лесное хозяйство препятствуют невысокая заработная плата рядовых специалистов, отсутствие служебного жилья и мер соцподдержки. За три предыдущих года на работу в лесоохрану принято 34 молодых специалистов, в 2018 году — 16. Почти 30% должностей лесных инспекторов занимают люди предпенсионного и пенсионного возраста, 7% инспекторов — старше 60 лет», — сообщили в министерстве.

Мероприятия по привлечению и адаптации молодых специалистов в отрасль предусмотрены проектом госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Коми на 2020−2025 годы». Однако решить проблемы кадрового голода с их помощью можно будет лишь частично, уточнили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Рослесхоз в 2020—2022 годы намерен увеличить число инспекторов и парашютистов-десантников для повышения уровня предотвращения и тушения лесных пожаров. В настоящее время в России насчитывается 23 тысячи охранников леса.