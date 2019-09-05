Красногорск, , 15:44 — REGNUM Коррекционные школы Московской области в рамках реализации госпроекта «Современная школа» получили новый статус «Доброшколы» и собственный стиль оформления. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в пресс-службе министр образования Московской области Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, сейчас в области работают 22 «Доброшколы», и в 2019 году их переоснастят. На обновление материально-технической базы каждое коррекционное учебное заведение получит 4,2 млн рублей. Общая сумма выделенных средств составит 90 млн рублей.

«Все они будут располагать новым оборудованием, а также иметь свой фирменный стиль оформления. Для нас особенно важно, чтобы все дети Подмосковья могли получать одинаково качественное образование, имея при этом комфортные условия для обучения», — заявила региональный министр.

Она добавила, что программы обучения в «Доброшколах» направлены на социализацию и профессиональную ориентацию детей, чтобы в дальнейшем они были востребованы на рынке труда.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в учебные заведения Московской области отправились 1,6 млн детей и студентов.