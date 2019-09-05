Симферополь, 5 сентября 2019, 15:41 — REGNUM С начала 2019 года музеи Крыма посетили более 2,6 миллиона человек. Об этом 5 сентября на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Голодец сообщила о том, что жителей и гостей крымского полуострова растёт интерес к местным музеям, поскольку за три года общее количество посетителей выросло почти на миллион человек.
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