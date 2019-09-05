Рязань, , 15:39 — REGNUM Завершилась международная экспедиция, в рамках которой учёные и путешественники из России обследовали места русских поселений в юго-восточной части Аляски, принадлежавшей Российской империи более 150 лет назад. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Рязанского государственного университета (РГУ) им. С. А. Есенина.

На парусной яхте исследователи из Рязани, Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга, Архангельска, Воронежа, Тольятти и других городов, а также представители Чехии и США за два месяца прошли более шести тысяч километров по следам Русской Америки. Экспедиция проходила при грантовой поддержке Русского географического общества. Отмечается, что главные задачи проекта были успешно решены.

«Путешественники обследовали практически все места русских поселений юго-восточной части Аляски, получили современные данные об их точном расположении», — сообщил руководитель экспедиции, Герой России, путешественник и полярный исследователь Михаил Малахов на встрече в администрации Рязани.

За круглым столом с участниками международной экспедиции «Русские крепости Аляски» встретились проректор по научной деятельности РГУ имени С. А. Есенина, кандидат исторических наук Владимир Горнов, и. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина и юные члены географического клуба «Открытие», учащиеся школы № 16.

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