Рим, , 15:24 — REGNUM Новый министр по делам семьи правительства Италии Елена Бонетти в 2014 году выступала за «признание» государством «гомосексуальных союзов», передает Reazione Identitaria в четверг, 5 сентября.

Тогда же либерал Бонетти призывала католическую Церковь «пересмотреть» свое отношение к «гей-бракам».

Новое правительство Италии сформировано либералами, которые поддерживают легализацию «гомосексуальных союзов», и популистами из «Движения 5 звезд» без четкой позиции по этому вопросу. Большинство населения страны относится к такой перспективе негативно.

«Лига» Маттео Сальвини, входившая в состав прошлого правительства Италии, выступала под лозунгами защиты традиционных ценностей. Министерство по делам семьи возглавлял ее представитель Лоренцо Фонтана.

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Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющим поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента, в свою очередь, отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.