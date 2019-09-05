Токио, , 15:22 — REGNUM Бывшему автомобильному магнату Карлосу Гону, которого японское правосудие обвиняет в финансовых махинациях, придется подождать не менее шести месяцев до начала судебного разбирательства, назначенного на март-апрель 2020 года, сообщает Le Figaro, ссылаясь на несколько источников, близких к делу.

Издание отмечает, что Карлос Гон остается под домашним арестом. Бывший глава автомобильного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi получил право покинуть тюрьму в конце апреля, и с этой даты ему запрещено связываться с супругой. Карлос Гон, со своей стороны, отвергает все обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кэрол Гон, супруга Карлоса Гона, призвала президента Франции Эммануэля Макрона обсудить условия содержания ее мужа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по случаю саммита G7 в Биаррице (Франция).

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