Москва, , 15:10 — REGNUM В Москве внутренние дворы Политехнического музея на Лубянке будут накрыты лёгким каркасом с прозрачной крышей. Об этом 5 сентября сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Политехнический музей Дарья Антонова © ИА REGNUM

В данный момент объект находится на реконструкции. Открытие для посетителей ожидается в 2020 году. Всего у музея есть два внутренних двора. Для сооружения крыш будет использован каркас из авиационного алюминия.

В Северном дворе появился площадка для мероприятий. Качество звука будет очень высоким благодаря специально созданной системе ширм.

«В ней есть вращающиеся панели — ламели, которые улавливают звук и глушат его. Когда нужно подстроить сцену к определенному мероприятию, акустику зала будут настраивать с помощью этой конструкции», — сказал Кузнецов.

В Южном дворе будет создано пространство для детей разного возраста, чтобы посетители музея могли их оставить и пойти смотреть экспозицию.