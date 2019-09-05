Сухум, , 14:56 — REGNUM 14 сентября в Сухуме пройдет предварительный профессиональный просмотр талантливых детей представителем отборочной комиссии «Академии танца Бориса Эйфмана». Отобранные кандидаты будут направлены на вступительные экзамены или бесплатную стажировку в Академию танца, в Санкт-Петербург. Об этом 4 сентября сообщает АпсныПресс.

Занятие в академии танца Бориса Эйфмана Dance.firmika.ru

Обучение и проживание всех воспитанников в академии бесплатное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 7 по 11 сентября учащиеся эстрадного отделения Сухумского государственного музыкального училища им. А. И. Чичба представят Абхазию на первом Ялтинском международном фестивале-конкурсе песни, танца и инструментального искусства юных талантов «Звёздный путь». В конкурсе примут участие дети из разных стран и регионов России. В жюри будут заседать звезды кино и телевидения.

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