Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM Екатеринбургский Оперный театр встретит открытие сезона с незаконченным парадным входом. Об этом сообщает ЕТВ.

Для первых зрителей рабочие организуют временную дорожку.

Ремонт не доделан до конца по двум причинам. Во-первых, подрядчик столкнулся с дефицитом розового гранита, из-за чего было принято решение выбрать отделку из серого гранита. Также сыграл свою роль приезд в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина. Наконец, повлияла дождливая погода.

Напомним, 4 сентября 2019 года директор Оперного театра Андрей Шишкин выражал большую озабоченность тем, что подрядчик может не успеть с ремонтом парадной части театрального сквера к открытию сезона. Ранее парадный вход обещали сдать к 8 сентября 2019 года.

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