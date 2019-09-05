Болонья, Италия, 5 сентября 2019, 14:53 — REGNUM В итальянской Болонье туристы из Ростовской области задержали карманного вора. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях, подтвердив наблюдение фотоснимками.
«Двое ростовчан задержали карманного вора, который воровал у туристов личные вещи. Парни держали воришку до приезда полиции. Тот сопротивлялся и пытался убежать. Местная полиция поблагодарила ростовчан за задержание преступника. Как сказали, он орудует около года. Много раз на него писали заявления, но прямых доказательств не было. Поэтому и отпускали», — уточнили подписчики паблика «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».
Стражи порядка уточнили, что светит вору полгода тюрьмы.