Пласт, Челябинская область, , 14:41 — REGNUM 6 сентября в городском парке культуры и отдыха в Пласте Челябинской области знаменитые российские боксеры, чемпионы мира по различным престижным мировым сериям Денис Лебедев и Дмитрий Кудряшов посадят именные деревья на аллеи «Академиков Бокса».

Мероприятие пройдет в рамках акции «Честный бокс за чистую Планету» организованной Евразийской федерацией профессионального бокса (Eurasian Boxing Parliament).

Ранее свои именные посадки саженцев осуществили такие звезды мирового профессионального бокса как Константин Цзю, Султан Ибрагимов, Руслан Проводников, Орзубек Назаров, Анатолий Александров, Дмитрий Кириллов, Эдуард Трояновский.