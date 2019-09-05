Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Транспортный вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов не подтвердил информацию о своей возможной отставке. Об этом сообщает ЕАН.

По словам чиновника, он не давал повода для своего отстранения и давать не собирается.

Впрочем, к возможному уходу Бубнов относится философски.

«Век чиновника — короток, и чиновник с момента назначения должен готовиться к отставке», — ответил вице-мэр журналисту.

Напомним, ранее о своём будущем уходе заявила глава городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Чиновница в скором времени уйдёт на пенсию.

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