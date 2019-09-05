Майкоп, , 14:22 — REGNUM Победительницей конкурса «Царица России» стала Асиет Вайкок. О ней известно, что она — заслуженная артистка Адыгеи и Абхазии. Как победитель конкурса «Царица Юга — 2019» она получила право представлять Южный федеральный округ на всероссийском этапе конкурса и победила в нем.

Теперь Асиет Вайкок сможет представлять Россию на мировых конкурсах, говорится в сообщении на официальной странице конкурса в Instagram.

Как отметили организаторы конкурса «Царица России», к его участию приглашались представительницы прекрасного пола вне зависимости от возраста, статуса и семейного положения. В состав жюри вошли представители индустрии моды, СМИ, шоу-бизнеса. Призовой фонд конкурса составил более 2 млн рублей.

https://www.instagram.com/p/B2AcRnLhWKx/