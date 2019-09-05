Кострома, , 14:21 — REGNUM 44 школьника из Костромской области участвуют в финале всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». Они проходят с 5 по 30 сентября в Краснодарском крае — в детских центрах отдыха «Смена» и «Орлёнок», — сообщает пресс-служба Администрации области.

Регион представляют ученики лицея № 34, Боговаровской средней школы и школы № 2 города Макарьева. В Анапе с сегодняшнего дня им предстоит участвовать в спортивном многоборье, эстафетном беге, творческих и теоретических конкурсах и в дополнительных видах программы: плавании, бадминтоне, мини-футболе, шахматах и самбо. В «Смене» в этом году в «Президентских состязаниях» за звание лучших борются 1900 школьников из 83 субъектов РФ.

Лицеисты из Костромы представят область в «Орленке» на «Президентских спортивных играх». Двадцать дней вместе с командами всей страны будут состязаться в легкой атлетике, баскетболе, настольном теннисе, шашках.

Кроме соревнований ребят ожидают интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с известными спортсменами. Почётным гостем мероприятия станет заслуженный мастер спорта СССР олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко, Герой России, генерал-майор ФСБ Андрей Мерзликин, российский футболист, обладатель Кубка УЕФА, пятикратный обладатель кубка России Евгений Алдонин и другие.