Токио, , 13:49 — REGNUM Японское подразделение Sony опубликовало список игр, которые компания представит на будущей выставке Tokyo Game Show 2019. Он был выложен 5 сентября на сайте компании.

В список для PlayStation 4 вошли 57 игр. На выставке Sony продемонстрирует геймплей (игровой процесс) таких проектов, как Borderlands 3, Control, MediEvil, Yakuza: Like a Dragon и других.

Компания также покажет трейлеры к Death Stranding, Cyberpunk 2077, Destiny 2: Shadowkeep, Ghost Recon: Breakpoint, Little Nightmares II, Marvel’s Avengers, Need for Speed: Heat и One-Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Кроме того, Sony представит семь проектов для PlayStation VR и проведет специальное шоу, имеющее отношение к ряду ожидаемых геймерами проектов.

Выставка Tokyo Game Show 2019 начнет свою работу в конференц-фентре Makuhari Messe за пределами Токио 12 сентября 2019 года и продолжит её до 15 сентября.

