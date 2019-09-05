Ярославль, , 13:42 — REGNUM Новые остановочные павильоны на улице Гагарина в Ярославле, которые не понравились пользователям соцсетей, будут заменены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Улица Гагарина в Ярославле City-yaroslavl.ru

5 сентября прошла техническая приемка улицы, которую ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Очень много споров вызвали новые остановочные комплексы. Ярославцам они показались ненадёжными, хлипкими и «уродливыми». Со слов мэра Ярославля, данные остановки будут демонтированы. Ранее в мэрии были представлены проекты новых комплексов, которые должны понравится жителям», — сообщили в мэрии Ярославля.

Остановка на улице Гагарина Андрей Каширин, группа «Дороги Ярославля»

Как сообщает официальный сайт мэрии, работы завершены с опережением графика на 57 дней. Протяжённость участка составляет 2 километра 170 метров.

Помимо замены дорожного полотна на улице Гагарина благоустроили тротуары, модернизировали и установили четыре светофорных объекта и 320 дорожных знаков, отремонтировали 81 колодец. Дополнительно появились 50 парковочных мест для автомобилей.

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