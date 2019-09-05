Троих граждан Украины, задержанных в Варшаве по подозрению в подготовке терактов во время мероприятий, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны, отпустили без предъявления каких-либо обвинений. Об этом сообщает польское издание dorzeczy.pl.

Варшава, , 13:39 — REGNUM Как сообщалось ранее, трое граждан Украины — двое мужчин и женщина — опубликовали в интернете видеоролик, в котором с оружием в руках рассказали о подготовке теракта в Варшаве. Все трое были задержаны с участием полицейского спецназа. В их квартире было обнаружено оружие, но не боевое. Полицейские допросили подозреваемых, и согласились с тем, что случившееся было просто неудачной шуткой.

Журналисты радиостанции RMF FM усомнились в том, что произошедшее было только шуткой, и подозревают провокацию спецслужб.

На мероприятиях, посвящённых годовщине начала войны, предпринимаются серьёзные меры безопасности. По всей стране объявлено чрезвычайное положение I уровня (самое низкое из четырёх возможных). Несмотря на все старания польского руководства, мероприятия, превращённые по факту в антисоветско-антироссийское шоу, проигнорировали первые лица всех ведущих держав мира.