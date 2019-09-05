Минск, , 13:37 — REGNUM Муфтий Белоруссии Абу-Бекир Шабанович попросил помощи у Чечни в строительстве мечети в городе Бресте. По словам духовного лидера мусульман Белоруссии, в настоящее время в этом городе проживают несколько сотен представителей Чечни и других народов, исповедующих ислам. При этом мечети в Бресте нет.

Для строительства храма, в котором бы могли молиться хотя бы 200 прихожан, у муфтията нет возможностей, поэтому он намерен обратиться за помощью к дружественному народу Чечни, заявил муфтий Белоруссии в интервью ИА «Чечня Сегодня». Воспрос строительства мечети в Бресте поднимался на встрече с духовными лидерами Чечни в ходе торжественных мероприятий, посвященных 68-летию первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

По словам муфтия Абу-Бекира Шабановича, мечеть в Бресте могут называть в честь одного из Героев России — Ахмата Кадырова или его сына — Рамзана Кадырова.

Читайте также: В Чечне возводят крупнейший в России Исламский центр

Напомним, в самой Чечне в настоящее время действуют 1130 мечетей. Ведется строительство еще 52 храмов.